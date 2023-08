Aktuell Land

Antiquaria und Antiquariatsmesse zum Januar-Termin zurück

Nach längerer Corona-Zwangspause und einer einmaligen Verlegung der Antiquaria in den Sommer kehrt die Ludwigsburger Messe für wertvolle Bücher, Handschriften und jahrhundertealte Grafiken wieder zum alten Zeitplan zurück. »Nach einem sommerlichen Intermezzo gehen wir mit der nächsten Antiquaria wieder in den bewährten Termin am Jahresanfang«, kündigte Veranstalterin Petra Bewer am Montag an. Die kommende Messe sei vom 25. bis 27. Januar in der Ludwigsburger Musikhalle geplant.