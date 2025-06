Antilopen-Nachwuchs in der Wilhelma

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei den Bongo-Antilopen in der Stuttgarter Wilhelma gibt es Nachwuchs. Der Tiergarten teilte mit, das Jungtier sei bereits am 26. Mai zur Welt gekommen. Seit Mitte Juni können Besucherinnen und Besucher das Kalb in der Außenanlage sehen. Einen Namen hat es bisher nicht, weil das Geschlecht noch unbekannt ist.

Nach Angaben von Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin gibt es östliche Bongos in der Natur nur noch in wenigen, isoliert voneinander liegenden Gebirgswäldern in Kenia. »Es ist davon auszugehen, dass dort heute nicht einmal 100 Tiere leben.« In Zoos kämen aber immer wieder Tiere zur Welt. Bereits im Vorjahr hätten die Bongos in der Wilhelma Nachwuchs bekommen.