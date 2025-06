Angebliche Tradingplattform - Frau um 100.000 Euro betrogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau ist auf einer vermeintlichen Tradingplattform um 100.000 Euro betrogen worden. Sie habe zuerst in Kryptowährung investiert, dann Platin gekauft, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Platin sei aber digital verwaltet worden. Die Frau aus Biberach an der Riß (Kreis Biberach) wurde den Angaben zufolge Anfang März durch eine Werbung in den sozialen Medien auf die Plattform aufmerksam. Die Polizei warnt aufgrund des aktuellen Falles vor Angeboten im Internet, die in nur kurzer Zeit einen hohen Gewinn versprechen. Dabei handele es sich »nicht selten um Betrüger«.