Als der Skisport im Südwesten laufen lernte

STUTTGART. Es sind große Namen wie Paul Dinkelacker und Robert Bosch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen die Professoren Wilhelm Paulcke und Franz Kohlhepp sowie Dr. Robert Pilet und Ernst Köpfer. Die ersten beiden haben das Skifahren bei den Schwaben salonfähig gemacht, die anderen haben das Skifahren im Schwarzwald rund um den Feldberg populär gemacht.

Die Geschichte von den Anfängen des Schwäbischen Skiverbands (SSV), der zunächst Schwäbischer Schneelaufbund (SSB) hieß, ist gut überliefert. Das Gleiche gilt für den Schwarzwälder Skiverband (SVS). Doch bei der Frage, ob sich die Pioniere auch gegenseitig kannten und miteinander zu tun hatten oder ob sie getrennte Wege gingen, wird es schwierig. Denn hier ist die Quellenlage dünn.

Blicken wir zunächst einmal auf die Anfänge des 1907 gegründeten Schwäbischen Schneelaufbunds. Anfang des vorigen Jahrhunderts war der Adler in Großholzleute der Treffpunkt schlechthin der Stuttgarter Hautevolee um Bosch und Dinkelacker. Die Industriellen frönten an der nahen Adelegg unterhalb des 1.119 Meter hohen Schwarzen Grats, Württembergs höchstem Gipfel, dem noch jungen Skisport. Wobei sich die Künste von Robert Bosch wohl zunächst in Grenzen hielten. Er machte sich eher zum Gespött der Einheimischen, als er auf seinen norwegischen Brettern vereiste Hänge mehr hinunterstürzte als fuhr.

1909 und 1910, so schreibt es der Autor und Skiexperte Rudi Holzberger, entstand dann die sogenannte »Bundesschule« der schwäbischen Skipioniere. Ein erster Skikurs auf der Alb hatte viele neue Mitglieder gewonnen. Also wurde es auch Zeit, Skilehrer »in der neuen Kunst auszubilden«, so Holzberger.

Paul Dinkelacker, der aus der gleichnamigen Stuttgarter Brauereidynastie stammt, fährt mit seiner Frau und seinem Freund Ernst Pils ins »Württembergische Sibirien«, wie die Adelegg bereits damals getauft ist. Dort entdeckt er den Schwarzen Grat, Großholzleute und den Adler. Just in dem Jahr, als auch die Eisenbahn die Strecke von Isny nach Kempten eröffnet, mit einer Station gleich neben dem Adler. Gute Voraussetzungen also, um die Ski-Jünger ins »Württembergische Sibirien« zu bringen.

Unter den ersten 14 Skilehrern von 1910, die danach in ihren Vereinen zu Hause aktiv werden und laut Holzberger dort »die nächsten Zöglinge ausbilden«, finden sich allein vier Ärzte. Unter ihnen mit Dr. Sigwart ein »Wandervogel« aus Freudenstadt im Schwarzwald. Eine erste Spur also. Holzberger schreibt: »Die Adelegg lockte auch einige Fans aus dem Schwarzwald ins Allgäu!«. Weitere Teilnehmer kamen aus Tübingen, Heilbronn, Donzdorf, Wurzach und Leutkirch. Dinkelacker jedenfalls notiert: »Dies war der erste Skilehrerkurs in Deutschland und zugleich war die ›Bundesschule‹ aus der Taufe gehoben«.

In den kommenden Wintern finden weitere Skikurse und Skilehrerausbildungen in Großholzleute statt. 1912 leitet der Schwarzwaldmeister Dr. Schmalz aus Freiburg einen ersten Kurs der Schwäbischen Springerschule auf der Schletteralpe, hat Holzberger ebenfalls recherchiert. Ein weiterer Beleg, dass Schwäbische und Schwarzwälder Ski-Pioniere von Beginn an auch gemeinsame Sache machten. Julietta Schulze vom Sportarchiv im Landesarchiv Baden-Württemberg verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Festschrift zum 100-Jahr-Jubiläum des SSV im Jahr 2007. Die Schrift betone zwar »das Konkurrenzverhältnis zwischen dem Schwäbischen Schneelaufbund als Landesverband für Württemberg und Hohenzollern sowie dem Skiverband Schwarzwald. Gleichzeitig bestanden aber über die Verbandsstrukturen nachweislich Verbindungen: Der Deutsche Skiverband (DSV) wurde 1905 durch den Skiclub Schwarzwald ins Leben gerufen«, so Schulze.

Im Jahr 1907 wurde dann der Schwäbische Schneelaufbund gegründet und in den DSV aufgenommen. Die Expertin vom Sportarchiv berichtet: »Deshalb fand die DSV-Herbsttagung in jenem Jahr auf dem Buchenhof in Stuttgart statt.« 1909 kam es dann zur Wachablösung an der Spitze: Paul Dinkelacker wurde auf dem DSV-Verbandstag zum 2. Vorsitzenden als Nachfolger des Karlsruher Professors Dr. Paulcke gewählt. Ein Schwabe folgte auf einen Badener.

Und auch über den Schwarzwälder Ski-Pionier Ernst Köpfer aus Bernau gibt es Hinweise, dass die frühen Skihelden aus dem Schwabenland und dem Schwarzwald sich gekannt haben mussten. Quelle ist sein Ski- und Volksliederbuch, das den Untertitel trägt: »Dem edlen Skisport gewidmet«.

Die erste Auflage des Heftchens wurde am 23. Februar 1953 anlässlich des 75. Geburtstags des Ski-Köpfers herausgegeben. Gleich auf Seite 2 heißt es: »Die darin angeführten Skilieder der Fam. Dr. Baader Erben in Freiburg sowie von Skip. P. Dinkelacker sind laut mündlicher und schriftlicher Genehmigung bewilligt.« Es handelt sich somit um die erste gemeinsame Sammlung mit Skiliedern aus Schwarzwälder und schwäbischer Tradition.

Übrigens: Den Skilauf in den Schwarzwald brachte ein Franzose. Es war Dr. Robert Pilet, der 1891 an Fasnacht ins Bärental angereist war. An jenem Rosenmontag bestieg er auf norwegischen Skiern den Feldberg und trug sich ins Gästebuch des Feldberger Hofs ein. Am Fasnetsdienstag nahm er die erste Abfahrt ins Wiesental bei Todtnau vor – die Geburtsstunde des Skilaufs im Schwarzwald.

Im Jahr 1895 gründete dann der Philologe Franz Kohlhepp den Skiclub Schwarzwald. Er geht aus den Skiclubs Todtnau und Freiburg hervor. Erst zehn Jahre später hob der Karlsruher Professor Wilhelm Paulcke den Deutschen Skiverband in München aus der Taufe.

Und auch Ernst Köpfer schrieb Geschichte: Er baute die Skier Marke Feldberg und erhielt dafür das kaiserliche Patent. Die Holzlatten der »Marke Feldberg« waren die ersten Skier in Mitteleuropa, die in Serie produziert wurden. Selbst aus der Schweiz gingen hierfür Bestellungen in der Köpfer-Werkstatt in Bernau ein. Der Weg, um das Skilaufen zum Volkssport werden zu lassen, war auch im Schwarzwald geebnet. (GEA)