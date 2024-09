Alonso stärkt Tah vor Hoffenheim-Spiel den Rücken

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat sich nach der Kritik an Jonathan Tah und dessen vermeintlich schwacher Leistung im Länderspiel gegen die Niederlande schützend vor seinen Abwehrspieler gestellt. »Jona ist für uns ein Topspieler. Das Nationalteam ist nicht mein Thema und meine Sorge. Er ist mit guter Stimmung und gutem Gefühl nach Leverkusen zurückgekommen«, sagte Alonso vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim.

Angesprochen auf die Aussagen von Bondscoach Ronald Koeman, der die Vorstellung von Tah und dessen Auswechselung zur Halbzeit im Anschluss öffentlich kommentierte, wiegelte Alonso ab: »Das ist seine Meinung«, sagte er und verwies stattdessen auf das wichtige Bundesliga-Auswärtsspiel in Sinsheim.

Dort will der deutsche Fußball-Meister zurück in die Erfolgsspur finden, nachdem Bayer 04 vor der Länderspielpause beim 2:3 gegen RB Leipzig erstmals seit 15 Monaten wieder ein Bundesligaspiel verloren hatte. Alle Spieler seien fit und gesund zurück in Leverkusen. »Wir haben eine Expressvorbereitung, die wir nutzen wollen, wichtige Dinge anzusprechen und Fehler zu verbessern«, kündigte Alonso an.