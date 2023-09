Alonso über Frank Schmidt: »Ehre, ihn kennenzulernen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der frühere Welt- und Europameister Xabi Alonso hat in den allerhöchsten Tönen von seinem Kollegen Frank Schmidt geschwärmt und freut sich, den Trainer des 1. FC Heidenheim im Spiel mit Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) erstmals zu treffen. »Ich habe große Bewunderung für ihn. Es ist eine Ehre für mich, ihn begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, solche besonderen Menschen kennenzulernen«, sagte Alonso am Freitag. Dass Schmidt seit 16 Jahren in Heidenheim arbeite und den Club in die Bundesliga geführt hat, sei »einzigartig. Es ist nicht normal und fast unmöglich, in einem so intensiven Job so lange am selben Ort zu arbeiten.«

Auch sportlich hat der Coach des Tabellenführers vor dem Aufsteiger Respekt. »Es ist egal, ob sie Aufsteiger sind oder seit 20 Jahren in der Bundesliga spielen. Entscheidend ist, ob sie aktuell das Niveau haben«, sagte er: »Und die Bundesliga ist kein Geschenk für sie. Sie haben es sich verdient. Sie haben Herz und Leidenschaft, das hat man in Dortmund und gegen Bremen gesehen.«

Beim BVB holte Heidenheim beim 2:2 nach 0:2 den ersten Punkt der Bundesliga-Historie, gegen Bremen dann beim 4:2 den ersten Sieg. Doch Alonso hat sich nicht nur diese Spiele angeschaut. »Ich habe auch das Aufstiegsspiel gesehen. Das war total verrückt«, sagte er: »Das muss eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen sein.«