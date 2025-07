Alles weiß im Sommer: Hagelschauer am Bodensee

Bitte aktivieren Sie Javascript

Während in Deutschland großteils Hitze herrscht, sind Straßen in Sipplingen am Bodensee am Vormittag weiß bedeckt gewesen: Über den Ort sind mehrere schwere Hagelschauer gezogen. Wie die Gemeinde mitteilte, fielen dabei teils Hagelkörner in Hühnereigröße. Auf der Bundesstraße 31 habe sich der Hagel auf einer Höhe von einem halben Meter getürmt. Das führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Bauhofmitarbeiter räumten den Hagel zur Seite.

Der Hagel habe sich auf einer Höhe von einem halben Meter getürmt. Foto: Feuerwehr Sipplingen/DPA Der Hagel habe sich auf einer Höhe von einem halben Meter getürmt. Foto: Feuerwehr Sipplingen/DPA

Neben dem Hagel gingen auch Regenschauer auf den Ort nieder, insgesamt dauerte das Unwetter rund eine Dreiviertelstunde. Keller liefen voll, die Kanalisation war verstopft. Die Feuerwehr absolvierte zahlreiche Einsätze, in 14 gemeldeten Fällen drang Wasser in Gebäude. Am Nachmittag hatte sich die Lage entspannt - die Sonne schien wieder.