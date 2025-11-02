Alkoholisierter Autofahrer landet mit Wagen in Teich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein junger Autofahrer ist in Reutlingen unter Alkoholeinfluss zu schnell gefahren, dabei auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und in einem Teich gelandet. Der 22-Jährige sei am frühen Morgen in einer Tempo-30-Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe an einer Einmündung auf nasser Fahrbahn stark gebremst, teilte die Polizei mit.

Dadurch sei sein Wagen geradeaus weiter gerutscht, über einen kleinen Wiesenhang geschleudert worden und schließlich in einem flachen Teich gelandet. Verletzt wurde der Fahrer laut Polizei nicht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mann eine alkoholische Beeinflussung fest. Ihm wurde deshalb Blut entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Abschleppdienst holte das Auto aus dem Teich. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.