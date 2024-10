»Aktenzeichen XY...ungelöst«: zwei Fälle aus dem Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gleich zwei ungelöste Kriminalfälle aus Baden-Württemberg werden in der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY...ungelöst« aufgegriffen. Die Ermittler erhoffen sich weitere Hinweise. Die Sendung ist am 6. November um 20.15 Uhr zu sehen.

Versuchter Mord an FDP-Politiker

In der Nacht zum 19. März 2023 feuert ein Unbekannter mehrmals von außen durch ein Fenster einen Landwirt und FDP-Politiker in Hattenhofen (Kreis Göppingen). Der Mann ist zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung auf einem abgelegenen Hof und er schläft. Der Schütze trifft das Opfer mit vier Kugeln in den Körper. Das Opfer wird so schwer verletzt, dass eine Notoperation nötig ist. Nach dem Anschlag steht er im Krankenhaus unter Polizeischutz. Man befürchtet, dass der Täter ihn dort aufsuchen könnte. Die Patronenhülsen, die man am Tatort findet, sind beim Abfeuern aufgeplatzt. Zuständig ist die Kriminalpolizei in Göppingen.

»Soko Garten« sucht den Mörder einer 75-Jährigen

Am 24. September 2024 arbeitet eine 75 Jahre alte Frau am Nachmittag in ihrem Garten bei Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis). Als sie abends nicht nach Hause zurückkehrt, machen sich Familienmitglieder auf die Suche nach ihr. Sie finden das Opfer tot auf ihrem Grundstück. Die Kriminalpolizei richtet die Sonderkommission »Soko Garten« ein, um die genauen Todesumstände aufzuklären. Es wird nach einem jungen Mann gesucht, der zwischen 17 und 25 Jahre alt ist und sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts aufgehalten hat. Zuständig ist die Kriminalpolizei in Aalen.

»Aktenzeichen XY… Ungelöst« zählt zu den erfolgreichsten deutschen Fernsehformaten. Regelmäßig schalten mehr als fünf Millionen Menschen ein. Die ZDF-Sendung bekam jüngst einen weiteren Ableger. Nach Spin-offs wie »Aktenzeichen... Vermisst« und »Aktenzeichen XY... Gelöst« kramen die Macher in »XY history« nun auch in den Akten uralter Kriminalfälle.