Agentur für ausländische Fachkräfte nimmt Arbeit auf

Unternehmen im Land können künftig ausländische Fachkräfte schneller und einfacher nach Baden-Württemberg holen. Bei der neuen Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften könne nun die Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens beantragt werden, wie das Staatsministerium in Stuttgart mitteilte. Damit soll die berufliche Anerkennung für ausländische Fachkräfte beschleunigt werden. Zudem würden Firmen beraten zu den Themen Aufenthaltsrecht und Berufsanerkennung.

Das beschleunigte Verfahren zeichnet sich laut Staatsministerium als Alternative zum regulären Visumverfahren dadurch aus, dass der Arbeitgeber die Vorabzustimmung zur Visumserteilung und die Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikation beantragt, während sich die Fachkraft noch in einem Drittstaat befindet. Dann gelten verkürzte Bearbeitungsfristen.

Bald knapp eine Million Fachkräfte zu wenig

Die neue Agentur geht mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Start. Insgesamt sind laut Staatsministerium 52 Stellen vorgesehen. Die Agentur ist bei den Regierungspräsidien Karlsruhe und Stuttgart angesiedelt. In der Landeshauptstadt sollen die Verfahren für Gesundheits- und Pflegeberufe bearbeitet werden und in Karlsruhe alle anderen. Bis 2035 werden laut IHK-Fachkräftemonitor vom April in Baden-Württemberg 910.000 Fachkräfte fehlen.

»In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels ist es unabdingbar, dass wir den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg durch die unkomplizierte und schnelle Einreise von Fachkräften stärken«, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). »Wir sind ein Einwanderungsland und brauchen die Menschen, die hier leben und arbeiten wollen.«