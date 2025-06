Adler Mannheim verpflichten kanadischen Verteidiger Renouf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Adler Mannheim haben für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga Verteidiger Dan Renouf verpflichtet. Der 31 Jahre alte Kanadier verfügt über NHL-Erfahrung und unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie der Club mitteilte. Renouf spielte in der besten Liga der Welt für die Detroit Red Wings, die Boston Bruins und die Colorado Avalanche. Hinzu kommen mehr als 550 Einsätze in der zweitklassigen AHL.

»Dan bringt Führungsqualitäten, Beständigkeit und Entschlossenheit mit. Seine ehemaligen Geschäftsführer, Trainer und Mannschaftskameraden haben sein Engagement für das Spiel und die jeweiligen Clubs in den höchsten Tönen gelobt«, berichtete Adler-Sportmanager und -Trainer Dallas Eakins.