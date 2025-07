Adler Mannheim holen Stürmer Anthony Greco

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Adler Mannheim haben einen weiteren Angreifer verpflichtet. Anthony Greco kommt vom EHC Biel-Bienne aus der Schweiz. Der 31-jährige US-Amerikaner unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte.

Der Stürmer verbrachte den Großteil seiner Profikarriere in der nordamerikanischen AHL. In diesen sieben Spielzeiten bestritt er auch zwei NHL-Partien, jeweils ein Spiel für die Florida Panthers sowie die New York Rangers.

Zur Saison 2022/2023 schloss sich Greco dem schwedischen SHL-Vertreter Frölunda an. Nach weiteren Stationen in Linköping und beim russischen Club Toljatti wechselte Greco Ende November 2024 zum EHC Biel-Bienne. Für den Schweizer Erstligisten schoss er in 24 Spielen zwölf Tore, drei weitere Treffer bereitete er mit vor.