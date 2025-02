ADAC-Daten: Südwesten steht mehr als 2.000 Tage im Stau

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dichter Verkehr, Baustellen, genervte Autofahrer: Wer im vergangenen Jahr auf baden-württembergischen Autobahnen im Stau steckte, musste erneut mehr Geduld aufbringen als im Jahr zuvor. Zählt man die Stunden zusammen, standen Autofahrerinnen und Autofahrer im Südwesten mehr als 2.000 Tage im Stau. Wo stockt und stoppt der Verkehr am häufigsten? Und wo kann man den Ärger umfahren? Der ADAC Württemberg hat eine Bilanz veröffentlicht.

Ein Überblick:

Wie oft standen Autofahrer in Baden-Württemberg im Stau?

Durchschnittlich 126 Mal am Tag staute es sich im Südwesten im vergangenen Jahr. Der ADAC Württemberg zählte mehr als 46.000 Staus - das sind rund 3.000 mehr als im Vorjahr. Insgesamt staute es sich auf einer Länge von mehr als 100.000 Kilometern. Hätte man einen Faden dieser Länge, könnte man ihn zweieinhalbmal um die Erde wickeln.

In Baden-Württemberg standen Autofahrer nicht nur häufiger im Stau, sondern auch länger: Zusammengezählt mehr als 49.000 Stunden staute sich der Verkehr auf den Autobahnen im Land, über 6.000 Stunden mehr als 2023.

Warum staut es sich hier so oft?

Das liegt laut ADAC an der hohen Zahl an Baustellen und dem höheren Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen im Südwesten. Laut den Daten waren rund vier Prozent mehr Fahrzeuge unterwegs als im Jahr zuvor. Es waren auch mehr Menschen mit dem Auto im Urlaub - und sie fahren in den Ferien durch Baden-Württemberg oder machen dort Urlaub.

Stau auf der Autobahn - wie verhalte ich mich richtig?

Darf ich eigentlich im Stau rechts überholen? Ja, aber nur, wenn der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen steht oder mit maximal 60 Kilometer pro Stunde fährt. Dann dürfen Autofahrerinnen und Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von maximal 20 Stundenkilometer mehr als auf dem linken Fahrstreifen überholen.

Wichtig laut ADAC: eine Rettungsgasse bilden und den Standstreifen freihalten. Rückwärtsfahren und Wenden ist auf der Autobahn grundsätzlich verboten. Es gibt aber eine Ausnahme: Wenn die Polizei den Verkehr bei länger andauernden Vollsperrungen von der Autobahn leitet.

Wo wird der Verkehr am häufigsten gebremst?

Stau-Hotspots waren im vergangenen Jahr die Autobahnen 8, 5 und 81. Insgesamt am längsten staute es sich auf einem Abschnitt auf der A8 bei Pforzheim in beiden Fahrtrichtungen. Der Grund: die Dauerbaustelle an der Enztalquerung.

Besonders voll war es auch auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal in Fahrtrichtung Karlsruhe sowie am Engelbergtunnel auf der A81 zwischen Stuttgart-Feuerbach und dem Dreieck Leonberg in Richtung Stuttgart. An beiden Stellen wurde ebenfalls gebaut. Der Engelbergtunnel ist nach ADAC-Angaben der verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs.

Wann ist es tagsüber besonders voll?

Die Nummer eins unter den Wochentagen: der Donnerstag, dicht gefolgt von Mittwoch. Danach kommen Dienstag und Freitag. Montags ist die Staugefahr dem ADAC zufolge am geringsten, denn zwischen Dienstag und Donnerstag pendeln viele Menschen zur Arbeit. Zu Beginn und zum Ende der Arbeitswoche bleiben sie eher im Homeoffice.

Pendler sind vor allem zwischen 6 und 9 Uhr sowie am Nachmittag zwischen 14 und 18 Uhr auf der Straße. An Freitagen staut es sich währenddessen eher in den Mittags- und frühen Nachmittagsstunden.

An welchem Tag war es 2024 am schlimmsten?

Die größten Staus hängen oft mit den Ferien oder Feiertagen zusammen, so auch im vergangenen Jahr: Der 17. Mai, der Freitag vor dem langen Pfingstwochenende, war laut ADAC der staureichste Tag des Jahres. Auch der 2. Oktober und der 8. Mai - die Tage vor dem Tag der Deutschen Einheit und vor Christi-Himmelfahrt - waren besonders staugeplagt. Alle drei Tage sind Klassiker in der Staubilanz.

Wird es 2025 besser?

Schlechte Nachricht: eher nicht. Im insgesamt 1.056 Kilometer langen Autobahnnetz im Südwesten gab es im vergangenen Jahr durchschnittlich 52 Baustellen pro Monat gleichzeitig. Baustellen werden nach Angaben des ADAC auch 2025 den Verkehr ausbremsen. Sie sind jedoch dringend erforderlich, um das in erheblichen Teilen marode Autobahnnetz zu modernisieren, hieß es.