Acht Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schramberg sind acht Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden alle Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Zwei Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen.

Das Feuer war demnach in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Schramberg (Landkreis Rottweil) ausgebrochen. Flammen seien aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses geschlagen. Wo und wodurch der Brand in dem Haus ausgelöst wurde, sei noch unklar. Das Gebäude ist laut Sprecher von den Einsatzkräften evakuiert worden. Ob es bewohnbar bleibe, sei bislang nicht geklärt.

Der Feuerwehr sei es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser zu verhindern. Der Straßenverkehr rund um das Wohnhaus sei inzwischen wieder freigegeben worden.