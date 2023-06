Aktuell Land

Acht Kupferdiebe mithilfe von Hubschrauber festgenommen

Die Polizei hat beim Oberservieren eines Geländes in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) Kupferdiebe beobachtet und mithilfe eines Hubschraubers und etlichen Beamten festgenommen. Bereits zuvor stahlen zunächst unbekannte Täter knapp 1,5 Tonnen Kupfermaterial von dem Werksgelände, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Nach der Tat in der Nacht zum Sonntag fanden die Beamten rund eine Tonne verstecktes Kupfermaterial. Daraufhin observierten sie das Gelände.