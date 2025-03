Abwehr-Alarm: VfB fehlen sämtliche Innenverteidiger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sebastian Hoeneß arbeitete die Liste der Ausfälle ab und schaltete umgehend in eine Art Jetzt-erst-recht-Modus. Eine »anspruchsvolle Konstellation« sei das, sagte der Trainer des VfB Stuttgart zu den erheblichen Personalproblemen in der Abwehr vor dem Spiel bei Holstein Kiel. Aber: Man werde die Herausforderung annehmen. Vielleicht biete sie ja auch Chancen. Er sei trotz allem »zuversichtlich«, versicherte der 42-Jährige.

Sechs Ausfälle im Abwehrzentrum

Hoeneß geht davon aus, dass sämtliche sechs Innenverteidiger aus dem Kader des schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Kiel fehlen. Zur jüngsten Ergebnis-Krise von nur vier Punkten aus den vergangenen sechs Spielen kommen jetzt also neue personelle Rückschläge. Die Jagd auf die Europapokalplätze bleibt für den Tabellenneunten herausfordernd.

Neben dem langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou stehen in Kiel Finn Jeltsch wegen einer Gelbsperre sowie Jeff Chabot und Luca Jaquez jeweils krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Anrie Chase erlitt im Spiel der zweiten Mannschaft bei Arminia Bielefeld (1:4) am vergangenen Wochenende einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Für den am Oberschenkel lädierten Ameen Al-Dakhil komme die Partie wohl noch zu früh, so Hoeneß.

Steht dem VfB krankheitsbedingt nicht zur Verfügung: Verteidiger Jeff Chabot. Foto: Uwe Anspach/DPA

Der VfB-Trainer plant, die gelernten Außenverteidiger Leonidas Stergiou und Ramon Hendriks ins Abwehrzentrum zu beordern. Der zuletzt schwächelnde Josha Vagnoman dürfte demnach wieder auf der rechten Seite beginnen.

Touré womöglich zurück im Kader

Es sei ein »sehr, sehr wichtiges Spiel« für die Stuttgarter, meinte Hoeneß. Nach wie vor und trotz der neuerlichen Niederlage gegen den FC Bayern München (1:3) am vergangenen Freitag sieht er seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. Sie trainiere gut, die Stimmung sei entsprechend. Dass die Stuttgarter dringend auch mal wieder drei Punkte brauchen, ist Hoeneß natürlich aber bewusst.

Und eine positive Personalnachricht hatte der Trainer ja noch parat. Offensivspieler El Bilal Touré kehrt nach einem im November erlittenen Mittelfußbruch womöglich schon am Samstag in den Kader zurück. Der 23-Jährige sei »seinem Reha-Plan voraus« und stehe gut da, berichtete Hoeneß.

Touré als weiteren Joker in der Hinterhand zu haben, käme den Stuttgartern angesichts der Torflaute von Deniz Undav und Ermedin Demirovic vermutlich gerade recht. Kiel ist zwar Tabellenvorletzter, siegte jüngst aber mit 1:0 bei Union Berlin. Hoeneß stellt sich gegen den Aufsteiger auf viel Arbeit ein. Die vielen defensiven Ausfälle machen diese sicher nicht leichter.