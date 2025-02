Absturz von Kleinflugzeug: Leiche identifiziert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Landkreis Tuttlingen ist ein 77 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war nach Erkenntnissen der Ermittler der Pilot - und in Bozen im Norden Italiens gestartet, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Unfall am Montag war zunächst weiter unklar.

Das Kleinflugzeug war laut X-Post der Polizei am Abend als vermisst gemeldet worden. Per Radar konnte es in einem großen Waldgebiet südwestlich von Geisingen geortet werden. Nach einer mehrstündigen Suchaktion wurden das Flugzeug und dessen toter Pilot im Wald gefunden, wie die Polizei mitteilte. Das Ziel des Deutschen war demnach der Flugplatz in Donaueschingen. Außer dem Mann sei niemand an Bord gewesen.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) untersuchte die Unfallstelle. Das Wrack wurde geborgen, wie der Polizeisprecher sagte.