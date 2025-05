Abstiegsbedrohte Ulmer beim HSV vor »größtmöglicher Aufgabe«

Robert Lechleiter und der SSV Ulm kämpfen am Samstag in Hamburg gegen den drohenden Abstieg.

Trainer Robert Lechleiter vom akut abstiegsgefährdeten SSV Ulm erwartet in der Auswärtspartie bei Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV die »größtmögliche Aufgabe« für seine Mannschaft. »Man bekommt das medial natürlich mit, was in Hamburg los ist. Aber ich glaube, es ist ein Spiel, wo für beide viel Druck drauf ist«, sagte der Coach vor dem Aufeinandertreffen am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport 1).

Mit einem Sieg könnte der HSV die Rückkehr ins Oberhaus perfekt machen. Die »Spatzen«, bei denen Kapitän Johannes Reichert verletzungsbedingt weiter fehlen wird, würden als zweiter Absteiger nach Jahn Regensburg feststehen, wenn sie verlieren und Preußen Münster bereits am Freitagabend gegen Hertha BSC punkten sollte.

Sollte Münster gewinnen, reicht dem SSV auch ein Punkt nicht aus, um den Abstieg noch abzuwenden. Falls Münster verliert, würde die Entscheidung auch im Falle einer Ulmer Niederlage erst am letzten Spieltag fallen. Dann spielt Ulm gegen Münster.

Zukunft des Trainers unklar

Wie Lechleiters eigene Zukunft aussehen wird, ist noch unklar. Allerdings erklärte Geschäftsführer Markus Thiele kürzlich, die Zusammenarbeit mit dem 44-Jährigen fortsetzen zu wollen.

Darauf angesprochen sagte Lechleiter: »Wenn so eine Aussage getätigt wird, dann ist es natürlich so, dass ich mich darüber freue - das ist ja ganz klar, weil es den Weg unterstreicht, den wir jetzt gegangen sind.« Allerdings liege sein Fokus aktuell auf den noch ausstehenden Partien und der anvisierten Rettung.