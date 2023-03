Aktuell Land

Abriss des bekannten Gerichtssaals in Stammheim startet

Der vor fast 50 Jahren durch Verfahren gegen Terroristen der Gruppe Rote Armee Fraktion (RAF) bundesweit bekannt gewordene Gerichtssaal am Gefängnis in Stuttgart-Stammheim wird in den nächsten Monaten abgerissen. Im Mai soll mit dem Rückbau des Gebäudes gestartet werden, wie Corinna Bosch, die Leiterin des Amts Ludwigsburg des Landesbetriebs Vermögen und Bau, am Montag mitteilte. Zunächst würden schadstoffhaltige Baumaterialien entfernt. Im Herbst soll der Bagger anrücken und das entkernte Gebäude abtragen.