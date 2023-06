Aktuell Land

Abgetrennter Katzenkopf in Fußgängerzone entdeckt

Grausamer Fund in der Fußgängerzone: In Gaggenau (Landkreis Rastatt) ist der abgetrennte Kopf eines Katers auf dem Gehweg gefunden worden. Das weiß-orange gemusterte Tier war nach Polizeiangaben vom Montag das Haustier einer Anwohnerin, die es am Freitagabend letztmals gesehen hatte. Wie der Kater zu Tode kam und wer ihm den Kopf abtrennte, ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat einerseits Ermittlungen nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen, kann aber auch nicht ausschließen, dass ein anderes Tier verantwortlich ist, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg sagte. Man hoffe auf Zeugenhinweise zu dem Vorfall am Samstagmorgen.