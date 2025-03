Ab 30 Euro: UEFA verkündet Ticketpreise für Nations League

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Ticketpreise für das Final-Turnier der Nations League Anfang Juni in München und Stuttgart stehen fest. Demnach kosten die günstigsten Tickets 30 Euro, wie die Europäische Fußball-Union UEFA mitteilte. Für die weiteren Tickets müssen Fans je nach Partie zwischen 60 und 150 Euro bezahlen.

Im ersten Halbfinale trifft Deutschland in München auf Portugal (4. Juni, 20.45 Uhr), im zweiten duellieren sich Spanien und Frankreich in Stuttgart (5. Juni, 20.45 Uhr). Das Spiel um Platz drei findet ebenfalls in Stuttgart statt (8. Juni, 15.00 Uhr), das Finale am selben Tag abends in München (20.45 Uhr).

Deutsche Halbfinal-Tickets etwas teurer

Für das deutsche Halbfinalspiel kosten die Tickets 30 Euro (Fan-Kategorie), 75 Euro (Kategorie 2) oder 150 Euro (Kategorie 1). Karten für die Fan-Kategorie vergibt die UEFA in enger Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund vorab. Für das Endspiel gelten dieselben Preise. 90 Prozent der verfügbaren Karten gehen in den freien Verkauf.

Etwas günstiger sind die Tickets in der Kategorie 2 (60 Euro statt 75) und Kategorie 1 (100 statt 150) für das zweite Halbfinale sowie für das Spiel um Platz drei. Barrierefreie Tickets für Zuschauer mit Handicap kosten für jede Partie 30 Euro, der Eintritt für die Begleitperson ist frei.