A96 bei Leutkirch nach Unfall mit Sattelzug wieder frei

Ein Sattelzug ist in die Mittelleitplanke auf der Autobahn 96 bei Leutkirch gefahren. (Symbolbild)

Nach einem Unfall musste die A96 in Richtung Lindau zwischen den Abfahrten Leutkirch-Süd und Kißlegg gesperrt werden. Der Fahrer eines Sattelzugs war laut Polizei ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge in die Mittelleitplanke gefahren. Der Fahrer sei verletzt worden. Er kam laut Polizei in ein Krankenhaus. Die Beamten gehen von einem medizinischen Notfall aus.

Die Autobahn konnte nach der Bergung des Lastwagens am selben Vormittag wieder freigegeben werden. Der Rückstau löste sich zunächst nur langsam auf, weil zwei Fahrzeuge darin eine Panne hatten, sagte eine Polizeisprecherin. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder vollständig frei.