A81 in der Nacht auf den 23. April bei Sindelfingen gesperrt

Wegen Untersuchungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wird die Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb in der Nacht vom 22. auf den 23. April gesperrt. Bei einer vorhergehenden Untersuchung wurden Anomalien festgestellt, die erneut betrachtet werden müssen, wie die Stadt Sindelfingen mitteilte. Aktuell bestehe keine Gefahr.

Die Bevölkerung von Sindelfingen und Böblingen ist den Angaben zufolge bis auf wenige Ausnahmen nicht von der Maßnahme betroffen. Die betroffenen Personen wurden bereits informiert und werden für die Dauer der Untersuchungen vorsorglich in Ersatzquartieren untergebracht.

Die A81 wird im betroffenen Bauabschnitt am 22. April ab 23.00 Uhr voll gesperrt. Bereits ab 21.30 müssen sich Verkehrsteilnehmende nach Angaben der Stadt auf Beeinträchtigungen im Verkehr einstellen. Ab 22.30 Uhr werden jeweils die Auffahrten in Richtung Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb gesperrt. Der Verkehr wird von dort ab- und umgeleitet. Die Sperrung bleibt bis 5.00 Uhr am 23. April bestehen.

Die Stadt Sindelfingen informiert Bürgerinnen und Bürger den Angaben zufolge über die städtische Website und die städtischen Social-Media-Kanäle. Zudem ist eine Hotline eingerichtet, bei der sich Bürgerinnen und Bürger bei Fragen melden können.