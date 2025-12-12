A81-Erneuerung bringt neue Sperrung rund um Böblingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 81 zwischen Sindelfingen und Böblingen erneut auf Einschränkungen einstellen. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart wird von Montag, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 6.00 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Böblingen-Ost gesperrt. Das teilte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft (Deges) mit. Grund hierfür seien einige Schäden an der Fahrbahndecke.

Diese seien im Bereich einer Mittelstreifenüberfahrt entstanden, die aufgrund der Verengung an der Baustelle besonders stark belastet werde. Frost- und Tauwechsel haben den Belag demnach zusätzlich geschwächt. Für die Sanierung müsse der Abschnitt komplett gesperrt werden, da die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände sonst nicht eingehalten werden könnten.

Die Arbeiten sollen nur wenige Stunden dauern. Laut Deges sind Verzögerungen für das sechsstreifige Ausbauprojekt zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb nicht zu erwarten.