A81 am Wochenende bei Sindelfingen voll gesperrt

Urlauber und Ausflügler müssen am Wochenende auf der Autobahn 81 südlich von Stuttgart Geduld mitbringen. Wegen Bauarbeiten wird die wichtige Nord-Süd-Verbindung von Freitagabend (9. Mai) bis Montagmorgen (12. Mai) voll gesperrt, wie die Projektmanagementgesellschaft Deges im Vorfeld mitteilte. Zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb müssen Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen auf eine Umleitungsstrecke ausweichen.

Diese führt durch die Sindelfinger Innenstadt und dürfte relativ schnell überlastet sein. Auch bei früheren Autobahnsperrungen im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A81 waren Umleitungsstrecken durch Sindelfingen und Böblingen schnell verstopft.

Die Sperrung dauert nach Angaben der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft), die die Bauarbeiten plant und koordiniert, von Freitag, 22.00 Uhr, bis Montagmorgen, 05.00 Uhr. In diesem Zeitraum soll der Verkehr in einem Abschnitt auf eine neue Fahrbahn verlegt werden, zudem soll die Anschlussstelle Böblingen-Ost in Fahrtrichtung Süden in Betrieb genommen werden. Außerdem werde eine Behelfsbrücke über die Autobahn eingehoben, über die künftig Busse fahren sollen. Eine bestehende Brücke in dem Bereich war im November abgerissen worden.

Autobahn wird verbreitert und überdeckelt

Die A81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb wird derzeit von zwei auf drei Fahrspuren pro Richtung verbreitert. Außerdem wird auf einer Länge von rund 850 Metern ein Deckel über die vielbefahrene Autobahn gebaut, der die angrenzenden Stadtteile vor Straßenlärm schützen soll.

Seit Baubeginn 2021 wird die A81 immer wieder gesperrt, weil im Zuge des Ausbaus zahlreiche querende Brückenbauwerke an die neue Breite der Autobahn angepasst werden müssen. Die Bauarbeiten sollen 2027 fertig sein, sie kosten rund 490 Millionen Euro.

Die A81 ist eine wichtige Nord-Süd-Strecke. Sie beginnt an der Grenze zur Schweiz, verbindet die Bodensee-Region mit Stuttgart und führt dann weiter über Heilbronn bis zur bayerischen Landesgrenze bei Würzburg.