A8 am Wochenende gesperrt - was Autofahrer wissen müssen

Wegen einer beidseitigen Sperrung der Autobahn 8 bei Pforzheim in der Nacht auf Sonntag müssen Autofahrerinnen und -fahrer Umleitungen in Kauf nehmen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart werde planmäßig ab 22.00 Uhr am Samstag bis 6.00 Uhr morgens über die Stadt Pforzheim entlang der U7a und U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd geleitet, teilte der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW mit.

In Fahrtrichtung Karlsruhe gehe es über die U26a und U28 ab Anschlussstelle Pforzheim-Süd über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die Bundesstraße 10. Über Mühlacker, Ötisheim, Ölbronn-Dürrn und die B294 geht es dann bei Pforzheim-Nord wieder zurück auf die Autobahn.

Keine Schleichwege nutzen

TransnetBW bittet darum, der Umleitungsbeschilderung zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten. »Dadurch sollen Belastungen für Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich gehalten und unnötige Rückstaus auf 'Schleichwegen' verhindert werden«, hieß es.

Der Energiekonzern lässt die vielbefahrene Autobahn sperren, um Sicherheitsnetze unter dem Neubau der Stromleitung von Birkenfeld nach Ötisheim aufzubauen. Dadurch könnten dann später auch während des laufenden Verkehrs die Arbeiten gefahrlos durchgeführt werden. Eine weitere - dann wohl letzte - Nachtsperrung sei für voraussichtlich Mitte August geplant.