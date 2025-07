A6 wieder frei - was Autofahrer wissen müssen

Die A6 ist nach tagelanger Sperrung an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim von Dienstagmorgen an wieder offen. (Symbolbild)

Die Sperrung der Autobahn 6 südwestlich von Heidelberg ist nach tagelangen Arbeiten planmäßig wieder aufgehoben worden. Pendler und andere Autofahrer können seit etwa 5.00 Uhr die Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim wieder nutzen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Alle Arbeiten an der dortigen Brücke und den Fahrbahnen seien wie geplant ausgeführt worden. Auch die Überleitung von der A61 auf die A6 am Dreieck Hockenheim steht demnach wieder zur Verfügung.

Zunächst kommt es allerdings noch zu Einschränkungen an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim, weil demnach noch kleinere Arbeiten notwendig sind. So sollen etwa Schutzplanken an der Fahrbahn in Richtung Heilbronn angebracht werden. Im Bereich der Brücke ist demnach noch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Kilometern pro Stunde eingerichtet.

Der Abschnitt war seit Donnerstagabend wegen Arbeiten an der dortigen Brücke über der A6 und den Fahrbahnen gesperrt. Die Sperrung war laut Mitteilung erforderlich, um etwa Gerüste abzubauen, die für Arbeiten an der Brücke benötigt wurden. Seit Anfang 2024 wurden demnach Teile der Brücke erneuert. Zudem sollte während der Sperrung das neue Bauwerk mit einem Korrosionsschutz versehen werden. Zusätzlich sollten mehrere Fahrbahnen in dem Bereich saniert werden. Bis zum Ende des Sommers soll die Brücke demnach voraussichtlich wieder ganz freigegeben werden.