A6 am Wochenende gesperrt - was Autofahrer wissen müssen

Wegen Arbeiten an einer Brücke wird die Autobahn 6 am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Nürnberg gesperrt. Die Sperrung sei von Samstag um 22.00 Uhr bis Sonntag um 22.00 Uhr geplant, sagte eine Sprecherin der Autobahngesellschaft ViA6West. Bei den Arbeiten handelt es sich laut einer Mitteilung um Instandsetzungsarbeiten.

Die Umleitungsempfehlung in Richtung Nürnberg lautet demnach, an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt abzufahren und der Umleitung U63 über die L533/B39 zur nächstmöglichen Anschlussstelle Bad Rappenau zu folgen. Ortskundigen Fahrerinnen und Fahrern werde empfohlen, die Umleitungsstrecken weiträumig zu umfahren. Sollten die Arbeiten früher als geplant fertiggestellt sein, werde die Sperrung entsprechend aufgehoben, hieß es in der Mitteilung.