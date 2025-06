90-Jährige stürzt mit Rollstuhl und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Sturz mit ihrem Rollstuhl in Deißlingen (Kreis Rottweil) ist eine Seniorin in einem Krankenhaus gestorben. Die 90-Jährige sei am Freitag auf einer steilen Straße unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Kurve geriet der elektrische Rollstuhl demnach gegen den Bordstein, die Frau verlor die Kontrolle und stürzte.

Sanitäter brachten die 90-Jährige den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort sei sie einen Tag später gestorben, so die Polizei.