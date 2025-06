Bitte aktivieren Sie Javascript

Rund 9.500 Menschen haben in Ulm den Landesposaunentag gefeiert. Bei drückender Hitze spielten Blasmusiker in kleinen Gruppen überall in der Stadt. Zum Abschluss kamen die Teilnehmer zu einem großen Konzert auf dem Münsterplatz zusammen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl waren ebenfalls zu Gast. Der Posaunentag feierte dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum.