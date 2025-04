89-Jährige erfasst Kinder mit Auto – fünf Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 89-Jährige hat in Altenbuch (Landkreis Miltenberg) zwei Kinder und einen Mann mit ihrem Auto erfasst. Nach Schilderung eines Feuerwehrsprechers kam die Frau am Donnerstag von einer Straße ab und fuhr die Kinder im Alter von elf und 13 Jahren sowie einen 71-Jährigen an. Die Kinder erlitten demnach leichte Verletzungen, der Mann wurde schwer verletzt.

Anschließend stürzte das Fahrzeug einen Hang hinab und prallte gegen einen Carport, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Die 89-jährige Fahrerin wurde den Angaben zufolge im Auto eingeschlossen und von der Feuerwehr befreit. Ihr 55-jähriger Mitfahrer blieb demnach ansprechbar und konnte selbst aussteigen. Beide wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Eines der Kinder und der 71-jährige Mann wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, die drei weiteren Verletzten wurden mit dem Krankenwagen transportiert. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Das Auto wurde mit einem Kran geborgen.