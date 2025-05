88-Jährige bei Brand in Mannheim verletzt

Die Feuerwehr löschte in Mannheim einen Küchen-Brand.

Eine 88-jährige Frau ist bei einem Brand in Mannheim aus ihrer stark verrauchten Wohnung gerettet worden. Sie wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen löste ein technischer Defekt eines Küchengerätes das Feuer aus. Es war schnell gelöscht. Die Brandwohnung ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Angrenzende Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden in der Wohnung konnte noch nicht beziffert werden.