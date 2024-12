81-Jähriger verletzt sich beim Holzspalten und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 81-Jähriger ist beim Spalten von Holz auf einer Obstwiese in Ravensburg gestorben. Der Senior habe einen sogenannten Kegelspalter benutzt, teilte die Polizei mit. Diese Geräte arbeiten mit einem Kegel aus Metall, der sich in das Holz hineindreht. Die Kleidung des Mannes habe sich ersten Erkenntnissen nach bei seiner Arbeit in dem rotierenden Gerät verfangen. Er habe sich nicht mehr befreien können und starb noch vor Ort. Der Kriminaldauerdienst ermittelt nun.