800.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Dachstuhlbrand in Sipplingen (Bodenseekreis) hat einen Schaden von mehr als einer Dreiviertelmillion Euro verursacht. Die acht Bewohner des Mehrfamilienhauses seien rechtzeitig und unverletzt gerettet worden, teilte die Polizei mit. Was den Brand am Dienstagabend verursacht hatte, war demnach vorerst ungeklärt. Mehr als 100 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, darunter 96 der Feuerwehr und 39 vom Roten Kreuz.

Das betroffene Haus war anschließend nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf rund 800.000 Euro geschätzt.