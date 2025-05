78-Jähriger stirbt Tage nach einem Sturz in der Stadtbahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vier Tage nach dem Sturz in einer Stuttgarter Stadtbahn ist ein 78-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben. Nach Angaben der Polizei soll der Mann letzte Woche am Freitag beim Anfahren der Bahn gestürzt sein. »Hierbei zog er sich vermutlich eine schwere Beinverletzung zu, die er zunächst gar nicht bemerkte«, so die Polizei. Erst als er kurze Zeit später an einer Haltestelle ausstieg, habe er starke Schmerzen gehabt.

Passanten halfen dem Mann und alarmierten den Rettungsdienst, der den Verletzten ins Krankenhaus brachte. Dort starb der Senior in der Nacht zum Mittwoch - laut Polizei aufgrund seiner schweren

Oberschenkelverletzung und weiteren medizinischen Komplikationen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Sturz in der Stadtbahn machen können, und auch die unbekannten Helfer, um das Geschehen ganz klären zu können.