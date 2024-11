78-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Schorndorf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Verkehrsunfall nahe Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 78-Jähriger am Donnerstagabend in einer Rechtskurve aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, sein Fahrzeug stieß an das Heck eines entgegenkommenden Wagens. Dieses Fahrzeug drehte sich, ein Hinterrad wurde abgerissen. Der 78-Jährige prallte danach frontal gegen ein folgendes Auto. Ein weiteres Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des zweiten angefahrenen Wagens, der in Flammen aufging.

Sachverständiger hinzugezogen

Der 78-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Die 71-jährige Beifahrerin im zweiten angefahrenen Wagen wurde schwer verletzt, der 77-jährige Fahrer leicht. Die Insassen der anderen Unfallautos blieben laut Polizei unverletzt. Glatteis war nach ersten Ermittlungen kein Grund für den Unfall. Zur Klärung der Ursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn war die L1150 am Abend über Stunden gesperrt.