78-Jähriger gerät mit Pkw in Gegenverkehr - zwei Verletzte

Rettungskräfte brachten die beiden Männer in Kliniken. (Symbolbild)

Bei einem Unfall in Mannheim sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 78-Jähriger sei mit seinem Pkw am Mittwochnachmittag aus medizinischen Gründen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei mit. Sowohl er als auch der 20 Jahre alte Fahrer des anderen Autos hätten sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen seien die Männer in Kliniken gebracht worden.