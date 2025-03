74-Jährige prallt mit Auto bei Sigmaringen gegen Baum - schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

SIGMARINGEN. Eine 74-jährige Frau ist nahe Sigmaringen mit ihrem Auto aus zunächst unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Bingen und Inneringen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Ihr Fahrzeug stürzte eine Böschung hinunter, prallte gegen den Baum und blieb auf einem Feld auf der Seite liegen. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall komplett beschädigt. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen gesperrt. (dpa)