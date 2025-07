73-Jähriger in Wohnung bedroht und ausgeraubt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Männer haben einen 73-jährigen Mann in seiner Wohnung bedroht und ausgeraubt. Die beiden sollen in der Nacht zu Freitag über ein offenes Fenster in die Erdgeschosswohnung in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) gelangt sein, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer bedrohte demnach den Mann mit einer Waffe, der andere suchte derweil nach Wertgegenständen.

Schließlich seien die beiden mit rund 350 Euro Beute in eine unbekannte Richtung geflohen, hieß es. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und sucht nach Zeugen.