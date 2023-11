Aktuell Land

72-jährige Ladenbesitzerin vertreibt Räuber mit Dekoartikeln

Dieser Überfall ist kläglich gescheitert: Eine 72-jährige Ladenbesitzerin in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Räuber mit Dekoartikeln in die Flucht geschlagen. Der unbekannte Mann habe sie am Freitagabend in ihrem Spiel- und Schreibwarenladen mit einem spitzen Gegenstand bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Samstag mit. Daraufhin bewarf die Frau den vermummten jungen Mann mit umherliegenden Dekoartikeln ihres Ladens. Der überraschte Täter floh unverrichteter Dinge aus dem Geschäft.