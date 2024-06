Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 66-jähriger Mann ist bei einem Brand in einem Heizraum in Laufenburg (Landkreis Waldshut) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, war das Feuer in dem leicht von einem Wohnhaus abgesetzten Raum in der Nacht zum Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.