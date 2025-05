600.000 Euro Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mehrfamilienhaus in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist bei einem Feuer in der Nacht vollständig ausgebrannt. Laut Angaben der Polizei standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits der Dachstuhl des Hauses, Teile der Hausfassade sowie ein Wohnwagen auf dem Grundstück in Flammen. Es entstand ein Schaden von rund 600.000 Euro.

Das Feuer sei am Freitag kurz vor Mitternacht gemeldet worden. Neun Menschen seien aus ihren Wohnungen evakuiert worden. Alle Bewohner des Gebäudes blieben demnach unverletzt und kamen vorläufig bei Verwandten unter.

Die Stromversorgung des Hauses sei für die Löscharbeiten unterbrochen worden. In Folge seien aktuell auch weitere Häuser des betroffenen Straßenverlaufs ohne Strom. Eine provisorische Stromversorgung für die umliegenden Gebäude soll im Laufe des Vormittags eingerichtet werden. Weitere Häuser wurden den Angaben nach durch den Brand nicht beschädigt.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Das Haus ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Bei dem Einsatz waren insgesamt 60 Kräfte beteiligt.