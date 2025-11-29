6.500 Hühner tot: Millionenschaden nach Brand in Stall

Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand der Stall bereits komplett in Brand. (Symbolbild)

Etwa 6.500 Hühner sind bei einem Feuer in Dachsberg (Kreis Waldshut) ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr am Morgen eintraf, stand der Hühnerstall schon komplett in Brand, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzt den Schaden auf einen niedrigen Millionenbetrag.

Neben dem Stall brannten auch zwei landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und ein Dieseltank, der aber nicht vollständig gefüllt war. Ein angrenzendes Wohnhaus sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge liegen laut Polizei keine Hinweise auf eine Straftat vor. Es wird ermittelt.