6.500 Hühner tot: Millionenschaden nach Brand in Stall

Im Kreis Waldshut steht ein Hühnerstall in Flammen. Für viele der Tiere kommt die Rettung zu spät. Auch der Sachschaden ist immens.

Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand der Stall bereits komplett in Brand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Etwa 6.500 Hühner sind bei einem Feuer in Dachsberg (Kreis Waldshut) ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr am Morgen eintraf, stand der Hühnerstall schon komplett in Brand, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzt den Schaden auf einen niedrigen Millionenbetrag.

Neben dem Stall brannten auch zwei landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und ein Dieseltank, der aber nicht vollständig gefüllt war. Ein angrenzendes Wohnhaus sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. 

Bisherigen Erkenntnissen zufolge liegen laut Polizei keine Hinweise auf eine Straftat vor. Es wird ermittelt.

