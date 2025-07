500.000 Euro Schaden bei Brand von Mehrfamilienhaus in Meßkirch

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt von Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Als die Einsatzkräfte am Samstagabend eintrafen, standen laut Polizei der zweite und dritte Stock sowie der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Elf Bewohner verließen das Haus unverletzt.

Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen auf angrenzende Gebäude ausbreiteten. Ein Nachbarhaus wurde jedoch durch Rauch und Löschwasser beschädigt. Die Innenstadt war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur zunächst unbekannten Brandursache. (dpa)