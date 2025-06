470er-Mixed-WM: Diesch/Markfort sind Vizeweltmeister

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gdynia(dpa/lno). Das Segel-Duo Simon Diesch und Anna Markfort hat den Titelkampf im Finalkrimi der 470er-Mixed-Weltmeisterschaft verloren. Im Medaillenrennen hatte der spanische Titelverteidiger Jordi Xammar Hernàndez mit Marta Cardona Alcántara die Bugspitze knapp vorne.

Die mit zwei Punkten Vorsprung als Spitzenreiter ins Finale gestarteten Deutschen und die da noch knapp hinter ihnen liegenden Spanier waren als Fünfte und Vierte ins Ziel gekommen. So mussten sich Diesch und Markfort knapp geschlagen geben. Die Iberer gewannen Gold mit 48 Zählern vor den punktgleichen Deutschen.

Für die seit 2022 in einem Boot sitzenden Simon Diesch und Anna Markfort (Württembergischer Yacht-Club/Verein Seglerhaus am Wannsee) markiert WM-Silber den größten Erfolg ihrer Karriere. »Wir wissen, von welcher Olympia-Erfahrung wir uns wieder aufgerappelt haben. Es gab nach dem Zieldurchgang sowohl Freuden- als auch Wehmutstränen«, sagte Markfort.

Bei Olympia noch hinter den eigenen Erwartungen

Das Duo war im vergangenen Jahr mitfavorisiert in die Olympia-Regatta gestartet, in den Leichtwindqualen von Marseille aber mit Platz 14 weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Die offene Olympia-Rechnung wollen sie 2028 in Los Angeles begleichen.

WM Bronze gewannen die Briten Martin Wrigley und Bettine Harris. Platz acht sicherte sich die gerade erst neu formierte Crew Theres Dahnke/Paco Melzer (Plauer Wassersportverein/Verein Seglerhaus am Wannsee).