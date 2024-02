Aktuell Land

44 Autoreifen von Firmengelände gestohlen

Unbekannte haben 44 Autoreifen von einem umzäunten Firmengelände in Rheinfelden (Kreis Lörrach) gestohlen. Dabei handelt es sich um Sommerreifen mit Alufelgen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Täter luden diese am Dienstag der vergangenen Woche in einen hellen Kleintransporter. Anschließend seien sie in Richtung Schwörstadt (Kreis Lörrach) gefahren. Der Schaden beträgt den Angaben der Polizei zufolge über 30.000 Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.