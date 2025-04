40 Jahre »Das Fest« mit Giesinger, Soffie und Clueso

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Jahr 2025 ist für das Karlsruher Open-Air-Festival »Das Fest« ein besonderes: Das größte Familienfestival Süddeutschlands feiert 40-jähriges Jubiläum. Unter anderem sind dafür auf der Günther-Klotz-Anlage Künstler wie die Sängerin Zoe Wees (»Control«), die Band Grossstadtgeflüster (»Fickt-Euch-Allee«) oder Soffie (»Für immer Frühling«) am Start.

Top-Acts sind etwa Max Giesinger & Friends, der Sänger Clueso und die britische Singer-Songwriterin Amy Macdonald, wie die Veranstalter mitteilten. Rund 90.000 Tickets seien bereits verkauft.

Open-Air-Event im Juli

»Vier Tage heißt es Tanzalarm. Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches, buntes und internationales Line up«, sagte Festival-Chef Martin Wacker laut Mitteilung. Das viertägige Open-Air-Event startet am 24. Juli und endet am 27. Juli.

Zum Auftakt spielen Banda Senderos und Kaizers Orchestra - danach kommt der aus der Nähe von Karlsruhe stammende Giesinger auf die Bühne. Außerdem sind Auftritte von Bruckner, DakhaBrakha, ok.danke.tschüss, Kochkraft durch KMA oder Beauty & The Beats geplant.

Auch klassische Musik und Gratis-Angebote

Wie immer wird es auch klassisch: Am letzten Tag spielen vormittags unter anderem das sogenannte Das Fest Klassikorchester sowie der Bachchor Karlsruhe. Der traditionelle Klassikvormittag bekommt den neuen Namen »Mount Klassik« - angelehnt an den Hügelbereich am Veranstaltungsort.

Alljährlich strömen nach Veranstalterangaben um die 250.000 Besucherinnen und Besucher am letzten Wochenende vor den Sommerferien in Baden-Württemberg zu dem Festival. Neben den abendlichen Top-Acts im kostenpflichtigen Hügelbereich der Hauptbühne gibt es auch viele Gratis-Angebote im Bereich Musik, Theater und Sport. Rund 70 Prozent des »Das Fest«-Programms seien kostenlos, betonen die Veranstalter.