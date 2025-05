36-Jähriger soll Mann vor Straßenbahn gestoßen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 36-Jähriger soll einen Mann in Mannheim im Streit vor eine einfahrende Straßenbahn gestoßen haben. Das etwa 65 Jahre alte Opfer sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge am Ort des Geschehens festgenommen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nach Angaben von Feuerwehr und Polizei in ein Krankenhaus.

In ersten Berichten über den Vorfall in der Neckarstadt-West war von dem Streit und dem zweiten Beteiligten keine Rede gewesen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt der Mitteilung zufolge. »Die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.«