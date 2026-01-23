36-Jähriger nach Angriff in Pforzheim in U-Haft

Der Angriff soll nach dem Verlassen einer Bar erfolgt sein. (Symbolbild)

Nach einer Auseinandersetzung in Pforzheim ist ein 36 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden. Der Tatverdächtige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Tatverdächtige soll demnach in der Nacht zum Sonntag einen 48-Jährigen nach dem Verlassen einer Bar in der Nordstadt mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt haben. Ein Passant habe Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und Fluchtgefahr gegen den Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen zu Hintergründen und Umständen der Tat dauern an.