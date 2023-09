Aktuell Land

32-Jähriger wird mit Pfefferspray attackiert und ausgeraubt

Mit Pfefferspray und einer Bierflasche ist ein 32-Jähriger in Mannheim erst attackiert und dann ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteile, griffen drei Personen den Mann in der Nacht zum Samstag an und entrissen ihm seine Hals- und Armkette sowie seine Bauchtasche. Der 32-Jährige wurde bei der Attacke verletzt. Zu seinem Gesundheitszustand konnte ein Polizeisprecher keine Angaben machen.